В Литве коронавирусом заразились еще 202 человека, в Эстонии - 42 новых случая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции. Общее число случаев заболевания в стране достигло 7928, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

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В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.

От коронавируса в Литве скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли от других причин. В изоляции находятся 31 946 человек. С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 ввозных случаев.

За минувшие сутки проверены 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 929 тестов.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 706 тестов на Covid-19, из них 42 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

За прошедшие сутки в Эстонии скончались два пациента, также поступила информация о скончавшемся пять дней назад человеке. Всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.

По состоянию на утро вторника в Эстонии в больничном лечении нуждались 27 человек с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 20 октября выздоровели 3270 человек.

Всего в Эстонии сделано более 245 000 первичных тестов, 4 127 из них (1,68%) были положительными.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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