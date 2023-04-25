В Литве легализовали пушбэки мигрантов

Сейм Литвы принял закон, легализующий процедуру пушбэка — принудительного возвращения мигранта или беженца вскоре после пересечения им границы без возможности подать заявление о предоставлении убежища. Как отмечает LRT, эта мера будет действовать при режиме чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения на государственном уровне.

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Легализующие процедуру пушбэка поправки к Закону о государственной границе и охране поддержали 86 парламентариев. Против проголосовали восемь депутатов, еще 20 воздержались. Поправки еще должен одобрить президент Литвы Гитанас Науседа.

Предполагается, что обновленная версия закона, разработанная МВД страны, начнет действовать 3 мая. В ведомстве отметили, что поправки проводят четкое различие между естественной и инструментальной миграцией, которую организуют власти Беларуси и которая считается угрозой национальной безопасности Литвы. Министерство подчеркивает, что законопроект лишь закрепляет существующую практику, введенную на основании приказа министра внутренних дел еще в 2021 году и позднее зафиксированную в постановлении литовского правительства.

В случае вступления поправок в силу литовские пограничники смогут отказывать во въезде иностранцам, которые намереваются пересечь или пересекли границу вне пунктов погранконтроля или с нарушением порядка прохождения процедуры въезда в условиях чрезвычайной ситуации. Законопроект предполагает, что решения будут применяться в индивидуальном порядке, а также предусматривает ряд исключений для тех, кто спасается от военной агрессии или преследований на родине. Иностранцам, которым было отказано во въезде, пограничники обязаны предоставить медицинскую и иную помощь в случае необходимости.

Предложение МВД Литвы вызвало критику со стороны правозащитников, считающих пушбэки нарушением международного права. "Кодифицируя то, что является незаконным, и насильственно возвращая беженцев и мигрантов в места, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения, правительство Литвы попирает их права и собственные международные обязательства", — заявил директор европейского отделения Amnesty International Нил Муйжниекс.

Как пишет LRT, литовские пограничники благодаря практике пушбэков, закрепленной во внутренних документах МВД, с 3 августа 2021 года "предотвратили" въезд из Беларуси более 20 тысяч человек. Летом 2022 года Amnesty International опубликовала доклад, в котором по итогам разговора с десятками беженцев обвинило сотрудников правоохранительных органов Литвы в применении насилия и запугивания в отношении мигрантов. По данным правозащитников, к тому моменту "тысячи" людей были "жестоко" возвращены на белорусскую сторону границы еще до подачи прошения о предоставлении убежища. Схожие нарушения Amnesty International зафиксировала и в действиях латвийских пограничников.