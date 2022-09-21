В Литве минималку предлагают увеличить до 840, а необлагаемый минимум — до 625 евро

С 2023 года минимальную зарплату в Литве предлагают поднять до 840 евро "на бумаге" (633 евро "на руки"), сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. Это примерно на 84 евро больше, чем сейчас.Минимальная зарплата в Латвии составляет 500 евро до уплаты налогов ("чистыми" — 418 евро). Ведутся только дискуссии о том, что в 2023 году "минималка" в Латвии может составить 600-650 евро "грязными".

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"Соцмин предлагает увеличить минимальную зарплату на 15%, до 840 евро. Это повышение на 110 евро, "на руки" человек будет получать 633 евро. Такое предложение представлено правительству, но еще раз 27 сентября я предложу этот вариант на Трехстороннем совете", — сказала она 21 сентября. Навицкене прибавила, что это был бы самый большой рост минималки в истории.

"Есть немало мифов, связанных с минимальной зарплатой, будто бы ее повышение связано с ростом инфляции и безработицы. Мы исследовали этот вопрос. Как аналитики Соцмина, так и Центробанк Литвы отмечают, что повышение минималки незначительно сказывается на инфляции, не больше чем 1%. Однако повышение минимума важно для людей с самыми небольшими доходами — это увеличивает доходы и снижает "теневой" рынок труда, улучшает социальные гарантии жителей. Мы думаем, что повышение минималки — необходимое действие", — заметила министр.