В Литве могут отказаться от "паспорта возможностей" с 5 февраля

Минздрав Литвы предлагает отказаться от "паспорта возможностей" с 5 февраля. В зарегистрированном министерством документе предлагаются ограничения, которые заменят "паспорт возможностей".

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В документе напоминают, что "паспорт возможностей", появившийся весной 2021 года в условиях пандемии, использовался "для защиты людей от заражения, пока не появится возможность вакцинации".

"Кроме того, использование "паспорта возможностей" обеспечило более безопасное предоставление услуг, что дало возможность работать бизнесу", — сказано в документе.

"В конце прошлого лета, когда начался рост заболеваемости, было решено вернуть "паспорт возможностей", чтобы защитить людей особенно из группы риска, у которых не вырабатывается иммунитет. Благодаря разделению потоков снижался уровень заражения непривитых, путем управления контактами", — пишут авторы документа.

В нем сказано, что сейчас распространяется "омикрон", которым могут заболеть как привитые, так и непривитые, поэтому значение "паспорта возможностей" снизилось.

"Для заражения "омикроном" достаточно более короткого контакта и меньшего количества вируса, сейчас мы предлагаем отказаться от "паспорта возможностей", в случае необходимости его всегда можно будет вернуть", — предлагает министерство.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация неблагоприятная, растет показатель заболеваемости, после отказа от "паспорта возможностей" главной защитой становится сознательность жителей и средства защиты — респираторы/маски, ограничение контактов, особенно при наличии симптомов", — сказано в документе.

Поэтому вся контактная деятельность будет проводиться в соответствии с установленными требованиями гигиены и других норм. В магазинах, на рынках и в других местах в закрытых помещениях поток клиентов будет ограничен площадью — 15 кв. м на человека.

Вопрос принятия нового порядка будет решать правительство Литвы 2 февраля.