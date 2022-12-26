В Литве могут отказаться от показа балета „Щелкунчик"

Представители Украины просят бойкотировать русского композитора Петра Чайковского. Не показывать его произведения, пока не закончится война. Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) с начала войны убрал произведения этого автора из репертуара, передает литовский портал Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко просит бойкотировать произведения Петра Чайковского хотя бы до окончания войны. В числе самых известных работ Чайковского: опера „Евгений Онегин", балеты „Щелкунчик" и „Спящая красавица".

"Это война между добром и злом, война между жизнью и смертью. И наше наследие и наша культура одна из главных целей Путина. Он сам говорит, что культура — его орудие, одно из немногих, которым он может донести „добро" русского мира", — сказал он.

Ткаченко сказал, что пока в европейских театрах звучит музыка Чайковского, россияне на оккупированных территориях ликвидируют белорусские библиотеки, уничтожают украинские музеи.

„Подобный шаг будет верным с учетом того, что эта война — „цивилизационная битва за культуру и историю", в которой Москва активно пытается разрушить украинскую память и культуру, проталкивая идею, что Россия и Украина образуют единый народ", — рассуждает министр.

„Пока россияне подчеркивают, что хотят уничтожить Украину как страну, уничтожить ее культуру, мы можем ответить на этот призыв и воздержаться от российских произведений", — сказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

„Щелкунчик" — один из чеытырех самых популярных балетов в Литовском театре оперы и балета. В декабре его показывали 11 раз.

„Во время показа этих балетов зал был полон. Нет такой юридической практики, позволяющей заменить показы, что в таком случае сказать зрителям", — сказал гендиректор ЛНТОБ Сакалаускас. Однако в следующем году музыку Чайковского зрители, вероятно, не услышат. В театре репетируют альтернативу „Щелкунчику" — „Заколдованные глаза". Это детский балет на музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

„Мне кажется, на сегодняшний день, пока идет война, мы обсудим отказ от показа этих спектаклей", — сказал Сакалаускас.

На публичных мероприятиях Литовской академии музыки и театра произведения русских композиторов уже не звучат. Студентам не преподают и историю русской музыки, как отдельный предмет. Но Чайковского студенты будут проходить.