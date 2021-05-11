В Литве может быть пересмотрена стратегия вакцинации препаратом AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Директор Государственной службы контроля за лекарствами Литвы (ГСКЗ) Гитис Андрулёнис отметил, что в Литве может быть пересмотрена стратегия вакцинации препаратом AstraZeneca, однако пока нет планов не рекомендовать прививать этой вакциной более молодых лиц.

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"Мы считаем, что оценка Комитета по лекарствам, предназначенным для людей (Европейского фармагентства – BNS), а также дополнительная выдержка из характеристик препарата, зафиксированные в Литве случаи тяжелой тромбоцитопении могут создать предпосылки к пересмотру стратегии вакцинации", – заявил Г. Андрулёнис на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, дополнительный анализ Европейского фармагентства показал, что вакцинация препаратом AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

Однако литовская служба отмечает, что "нет запрета на использование вакцины в определенных возрастных категориях или у определенного пола". А. Андрулёнис добавил, что этот вопрос обсуждался и с Министерством здравоохранения. "Сегодня и в ближайшее время эта оценка выполнена на высшем уровне", – сказал он.

Как сказала на пресс-конференции старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЗ Ругиле Пильвинене, в Литве зарегистрированы первые два случая атипичных тромбов.

"Тромбоцитопения с тромбозом, именно тромбоз сагиттального синуса – крупной вены головного мозга – были два случая. Оба случая у молодых людей – 27 и 30 лет", – сказала она. Р. Пильвинене утверждает, что один человек уже выздоровел, второй еще находится в больнице. Представитель службы также отметила, что в апреле зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.

"Сообщено об одном, еще один тромбофлебит, один - тромбоза мезентериальных сосудов, это очень тяжелое нарушение, заканчивающиеся некрозом кишечника, но случай из этого сообщения достаточно скупо описан. Связано ли это с вакциной, или просто случайное совпадение, мы не можем сказать", – сказала она.

В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование нетипичных случаев тромбозов должно быть отмечено как "очень редкое" побочное явление вакцины AstraZeneca от коронавируса и отметило, что польза от этой прививки значительно превышает возможный риск.

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