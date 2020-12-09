В Литве начато досудебное расследование о насилии милиции в Минске

Расследование начато по жалобе гражданина Беларуси на основании статьи УК Литвы о преступлениях против человечности. По заключению Генпрокуратуры Литвы, в данном случае применима универсальная юрисдикция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Литве начато досудебное расследование о преступлениях против человечности в Беларуси. Дело открыто по заявлению гражданина Беларуси, проживающего в настоящее время в Литве, который пожаловался на насильственные действия, совершенные в отношении него милицией в Минске, говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры Литвы в среду, 9 декабря.

В сообщении отмечается, что генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование в соответствии со ст. 1003 (1) "Пытки" главы XV "Преступления против человечности и военные преступления" Уголовного кодекса Литовской Республики. "Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие первичные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики", - указал Пашилис.

Как пояснил генпрокурор, "универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами применяется независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено". К таким преступлениям в Литве относятся пытки - одно из преступлений против человечности, подчеркнул Пашилис.

Заявление потерпевшего

Гражданин Беларуси, подавший в Литве ходатайство о возбуждении досудебного расследования, утверждает, что 13 октября он подвергся в Минске внезапному нападению и пыткам предположительно со стороны сотрудников силовых структур, лояльных режиму Александра Лукашенко.

В заявлении говорится, что насилию и пыткам со стороны данных структур подвергаются и другие граждане Беларуси, протестующие против фальсификации результатов президентских выборов в этой стране. Заявитель также утверждает, что он был вынужден приехать в Вильнюс из страха за свою безопасность и по этой причине не смог защитить свои права в Беларуси, говорится в сообщении литовской генпрокуратуры.

Массовые протесты в Беларуси

В Беларуси с 9 августа не прекращаются массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Преимущественно мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.