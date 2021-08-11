В Литве над Руднинкай поднимали вертолет, в лагере беженцев были беспорядки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что из-за беспорядков в лагере мигрантов в Руднинкай, был поднят вертолет. Сообщалось, что данных о возможном бегстве мигрантов нет.

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Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал, что вертолет Eurocopter EC-135 с воздуха наблюдал за ситуацией и помогал координировать действия на земле.

"Вертолет подняли по просьбе полиции. У нас есть связь с ними", — сказал Пукинскас. Позже сообщили, что вертолет подняли из-за беспорядков.

Представитель МВД Миндаугас Баярунас сказал, что беспорядки на полигоне уже пресечены.

"Во вторник вечером привлекали полицию, в воздух поднимали вертолет, чтобы следить за ситуацией сверху. Сейчас ситуация на полигоне стабилизирована, беспорядки прекращены, но надо сказать, что на полигоне много людей, условия не самые идеальные. Это люди разных национальностей, бывают разные конфликты, беспорядки разного масштабы, как говорят сотрудники, это повседневность. Поэтому ежедневно приходится с этим иметь дело", — сказал Баярунас.

Он заверил, что данных о сбежавших с полигона мигрантах не поступало. "В среду уточним эту информацию.

Также сообщим, был ли нанесен какой-то ущерб", — заметил он.

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