В Литве нелегальные мигранты устроили беспорядки, местные власти вынуждены выполнять их требования

Мэр Игналинского района (Литва) Юстас Расикас в передаче "Добрый вечер, Литва" на LNK рассказал о первых конфликтах в лагере нелегальных мигрантов. Мэру пришлось выполнить некоторые требования мигрантов, пишет ru.delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Игналинском районе поселили 50 мигрантов.

"Сегодня (во вторник) у нас был первый "жаркий" день. Начались конфликты. Первый начался, когда в лагерь вернули переболевшую COVID–19 девушку, она отказалась вернуться в предоставленное ей помещение, разгорелся конфликт. На его решение ушло много времени", — сказал LNK Расикас.

По его словам, силу применять не пришлось.

Мэр рассказал, что привезли дополнительные заграждения. А нелегальные мигранты выдвигают все новые требования.

"Наши мигранты отказались от еды. Требовали вернуть им мобильные телефоны. Нарастает недовольство, скажем так. Появляется все больше требований, это вызывает у нас беспокойство. Сегодня привезли дополнительные заборы, чтобы выделить им больше территорию для прогулок, мы выполняем их требования. Но это вызывает у нас беспокойство. Служба общественной безопасности выделила 4 охранников. Но могут ли 4 противостоять 50?" — вопрошал мэр.

Собеседник перечислил требования мигрантов.

"Как я понимаю, некоторым телефоны вернули. Другим обещали вернуть в ближайшее время. Мы обеспечили им больше возможностей выхода на улицу — привезли заграждения. Эти условия мы удовлетворили. Обед кое-как согласились съесть, от завтрака отказались. Бывают конфликты между представителями разных национальностей и религий, мы это тоже видим, видит и полиция. Требования такие — например, мусульманки не хотят спать в одном помещении с мужчинами, это вызывает беспокойство", — сказал мэр.

Он заметил, что если в лагере мигрантов начнутся беспорядки, то 4 охранника ничего не сделают.

"Пока у нас было 28 мигрантов, выявили девушку больную штаммом "дельта", которую увезли на лечение. Когда ее вернули, начались беспорядки. По словам коллег, она наслушалась рекомендаций собратьев по несчастью. Сегодня привезли новых мигрантов, их число увеличилось до 51.

До этого у нас не было никаких проблем, но после того как в понедельник вернулась эта девушка, во вторник начались конфликты, было решено увезти ее. Я думаю, это верное решение, ее увезли куда-то на границу, отделили от людей, с которыми она устроила беспорядки. Оставшиеся до ее появления не бунтовали, никаких проблем не было с ними. Но напряжение есть. это как спичка и бензин", — заметил Расикас.

Он сказал, что срок действия договоров о питании мигрантов истекает.

"Если правительство не изменит установки и по-прежнему будет выплачивать 5,85 евро с НДС, то невозможно будет найти поставщиков услуг. И мы хотели бы, чтобы услуга была дешевле, но мы не хотим беспорядков.

Мэры во вторник на встрече приняли решение — если не учтут наши требования относительно цен и конкурсов на покупку услуги, после истечения договоров мы не сможем заключить новые, нам потребуется обеспечение безопасности. Без конфликтов решить проблему не удастся", — сказал он.