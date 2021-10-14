В Литве новый рекорд - 2861 новый случай Covid-19; в Эстонии заболели еще 1060 человек

За минувшие сутки в Литве выявлен 2861 новый случай заражения коронавирусом, скончались 28 человек, сообщил в четверг Департамент статистики страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это крупнейший суточный показатель новых случаев с конца декабря прошлого года.

Среди скончавшихся 24 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1511 пациентов с Covid-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 156 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 1038,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 11,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии умерли 5349 человек с Covid-19.

Между тем в Эстонии за минувшие сутки выявлено 1060 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались пятеро инфицированных Covid-19.

Из 1060 позитивных 678 тестов принадлежат невакцинированным, а у 382 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется в Эстонии 263 пациентам. Всего госпитализированы 342 человека, 215 из них (62,9%) не вакцинированы, а у 127 человек (37,1%) курс вакцинации завершен.