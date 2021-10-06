В Литве — новый скачок заболеваемости Covid-19: 2556 новых случаев и 14 смертей

В среду утром Департамент статистики Литвы сообщил о том, что в стране зафиксирован давно невиданный скачок новых случаев коронавируса — 2556. Скончались 14 человек. В последний раз в этом году похожее количество больных фиксировалось 6 января — тогда за сутки заболели более 2700 человек.

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Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты частично.

За минувшие сутки в Литве первой дозой вакцины были привиты 2022 человека. В целом за сутки было привито 5937 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1356 человек, на пятьдесят больше, чем сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 17,2 тыс. тестов на коронавирус и 8,9 тыс. тестов на антитела.

В среднем по Литве на 100 000 жителей за 14 дней приходится 825,1 положительных случаев, доля положительных тестов составляет 9,4%. В Литве пополняется и список "черных" муниципалитетов. В Литве на данный момент осталось 17 "красных" муниципалитетов. Все оставшиеся — 44 — в черной зоне Covid–19.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в муниципалитете Йонишкского района. Там на 100 000 жителей приходится 2074 случаев заболевания. В Тельшяйском районе этот показатель составляет 1700 случаев, в Клайпеде — 1613 случаев.

Самым хорошим положение до сих пор остается в муниципалитете Паневежского района — на 100 000 жителей за 14 дней приходится 210 случаев, в Купишкском районе — 236, в Расейнском — 267.

В Эстонии за минувшие сутки провели 6835 тестов на коронавирус, положительный результат дали 1046 тестов, скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро 6 октября стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требовалось 188 пациентам. Всего госпитализированы 230 человек, 163 из них (70,9%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 67 человек (29,1%).

За сутки в больницах открыты 30 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались четверо человек: 67-летний мужчина, 71-летний мужчина, 85-летняя женщина и женщина 87 лет.

Из 1046 человек с коронавирусом не были вакцинированы 714, а у 332 человек курс вакцинации завершен. По меньшей мере одну дозу вакцины получили 67,3% взрослого населения страны.