В Литве оборудуют военный городок для сил НАТО

Затраты на строительство военного городка под Руклой не превысят 10 млн евро, надеется оперативное командование бундесвера. Проект оплатят Литва и Германия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Германия и Литва планируют построить в этой балтийской стране военный городок. На новом объекте будут размещены как литовские части, так и военнослужащие других государств НАТО, подтвердило оперативное командование вооруженных сил ФРГ — бундесвера — во вторник, 28 декабря.

Ожидается, что затраты на реализацию этого проекта не превысят 10 млн евро, заявил представитель командования агентству dpa. Германия и Литва сообща оплатят строительство городка в районе города Рукла в центральной части балтийской республики.

Североатлантический альянс в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году усилил свой восточный фланг. Так, с 2017 года солдаты и офицеры бундесвера несут службу в странах Балтии и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence. В Литве военнослужащие из ФРГ составляют примерно половину размещенных там сил НАТО численностью 1200 человек.