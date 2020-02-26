В Литве объявлена экстремальная ситуация с угрозой коронавируса

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. Правительство этим решением также постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе.

По его словам, объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

"Будут пересмотрены все рекомендации и часть их станет обязательными к исполнению распоряжениями — тогда можно будет принимать решения, выполнение которых будет обязательным", — объяснил Шешяльгис.

Кабмин также упростил объявление экстремальных ситуация в государственном масштабе. МВД, которое внесло поправки к Закону о гражданской безопасности, указывает, что это реакция на правовые пробелы, которые выявились, когда в прошлом году произошел пожар на заводе по переработке покрышек в Алитусе.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.

Вирус уже распространился на 28 стран и вызывает все больше опасений из-за новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В Северной Италии зарегистрировано более 300 случаев заражения, умерло десять человек, страна объявила об ограничениях передвижения в 11 городах.