В Литве одному человеку по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса

В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса, со ссылкой на портал 15min.lt сообщает ru.delfi.lt.
"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор больницы Мантас Чесна.
По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола. По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.
Инцидент произошел в середине января, человек допустил ошибку, было начато расследование, оно завершится 28 января. Из-за этого инцидента четыре человека не получили вакцину.