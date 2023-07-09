В Литве останавливают акцию, во время которой призывали звонить россиянам

В Вильнюсе большое количество уличных плакатов Call Russia вызвало волну возмущения в обществе. В социальных сетях стали писать, что в свете войны в Украине и когда близится саммит НАТО (пройдет в Вильнюсе с 11 по 13 июля), эта акция неуместна.

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Ответственность за эту кампанию взял на себя Томас Балжекас - глава BNS и 15min. 8 июля он информировал, что акцию останавливают и все плакаты в кратчайшие сроки уберут, сообщает литовский DELFI.

Кампания Call Russia была запущена в Литве в марте 2022 года. Людей призывали звонить россиянам и рассказывать им о том, что идет настоящая война, иными словами, стать для них источником объективной информации, поскольку людей фаршируют пропагандой. Кампания была замечена в мире, получила ряд международных наград.

Кампанию создало агентство Not Perfect Vilnius. В фейсбуке агентство сообщило, что в этом году больше не занимается этой кампанией. В числе партнеров упоминалась организация "Сильны вместе", но и ее представители заявили, что не имеют ничего общего с акцией.

Инициатор проекта Томас Балжекас признал, что нынешняя акция с Not Perfect Vilnius не связана. Он объяснил, почему решил возобновить акцию, но его аргументы комментаторов в фейсбуке не убедили.

После того как завязалась дискуссия в социальных сетях, выяснилось, что в Вильнюсе испорчены некоторые плакаты Call Russia. На проспекте Гедиминаса один такой плакат обмотали черной целлофановой пленкой.

Представители ГКП Вильнюсского округа сообщили, что инцидент расследует полиция. По данным полиции, организаторы акции Call Russia пока официально с жалобами не обращались.