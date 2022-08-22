В Литве осудили мужчину, призывавшего к расправе над русскими в комментариях на Facebook

Ранее судимого литовца приговорили к ограничению свободы и штрафу за то, что он призывал при встрече с русскими "бить их по голове". Несмотря на признание мужчиной своей вины, суд посчитал, что тот "понимал опасность своих действий и намеревался так поступить".

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Жителя города Таураге приговорили к ограничению свободы и штрафу за то, что он оставил к записи на Facebook комментарий, призывавший к насилию в отношении русских. Об этом сообщает Delfi.lt.

В соцсети мужчина по имени Витаустас написал: "Увидел русского, ***** (бей — Прим. ред.) по голове", а позднее назвал участников дискуссии, не поддержавших его точку зрения, "ссыкунами". "Мои слова, моя свобода или несвобода. Если что, я буду сидеть, а вы дальше будете сцать в штаны", — заявил Витаустас. Один из пользователей посоветовал мужчине "опомниться" и пригрозил, что обратится в полицию, на что получил хамский ответ.

Получившая жалобу полиция отправила высказывания подозреваемого на экспертизу. По данным специалистов, в комментарии содержались "призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательство к насилию и физической расправе над ними, […] насмешка, призыв к ненависти в отношении русских".

В суде мужчина признал свою вину и выразил "искреннее сожаление" в написанном на Facebook. По словам обвиняемого, он не знал, что за подобные высказывания может грозить уголовная ответственность (хотя в онлайн-дискусси допускал обратное). Мужчина также заявил, что писал комментарий под воздействием сильных эмоций, поскольку "российские военные там (в Украине — Прим. ред.) насилуют женщин, убивают детей". "Сам я не поступил бы так, если встретил бы русского, я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит в Украине", — добавил автор комментария, подчеркнув, что в тот момент был трезв.

Суд признал мужчину виновным, ограничил его свободу на 4 месяца, а также обязал заплатить штраф в размере 500 евро и принять участие в программе коррекции поведения. При вынесении решения раскаяние было признано смягчающим обстоятельством, однако судья приняла во внимание и отягчающее — мужчина был четырежды судим, в последний раз за порчу чужого имущества.