В Литве от Covid-19 скончался 27-летний мужчина, врачи начали “сортировать” пациентов

В четверг утром власти Литвы сообщили о смерти 27-летнего пациента Covid-19. Мужчина скончался в Каунасской клинике и стал самой молодой жертвой коронавируса в стране, передает Delfi.lt. В свою очередь, LSM сообщает, что литовские медики начали “сортировать” пациентов Covid-19.

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Профессор клиники Видас Пильвинис рассказал, что пациент был молодым спортивным мужчиной без сопутствующих заболеваний. Коронавирус сначала проявил себя как грипп - температура, слабость. Мужчина обратился к врачам, первый анализ на SARS-CoV-2 был негативным, но со временем симптомы стали более выраженными.

“Пациента подключили к аппарату ИВЛ уже во время транспортировки. Когда его доставили, мы видели, что все предпринятые меры лечения неэффективны, мы предприняли другие меры", – сказал Пильвинис.

Состояние пациента продолжило ухудшаться, начались осложнения. Спасти его не удалось. Профессор предупредил, что коронавирус опасен для всех, в том числе для молодых людей.

В последние недели в Литве ежедневно выявляются тысячи новых случаев Covid-19. Некоторые больницы настолько перегружены, что врачи вынуждены оставлять пациентов за дверьми, рассказал анестезиолог Ричард Пелдж.

“Если на очереди в реанимацию и интенсивную терапию несколько критически больных пациентов, то мы выбираем, кого взять. Все пациенты в возрасте от 75 до 80 не будут в реанимации”, - рассказал медик о работе в Паневежском и Утенском крае. Это связано с тем, что врачи в условиях ограниченных ресурсов не будут реанимировать пациента, который умрет в соседней палате. Об этом предупреждают другие отделения больницы и родственников.

Пелдж рассказал, что сейчас у больниц нет ресурсов, чтобы помочь всем - не хватает мест и персонала. “Теоретически можно в одном отделении разместить 30 тяжелобольных пациентов Covid-19, но если за ними присматривают два или четыре санитара, то они всё равно умрут. В тяжелых случаях на одного пациента нужны как минимум четыре медика, в реальности от шести до восьми. У нас нет столько людей”, - сказал врач, отметив, что большая часть врачей сами больны Covid-19 или находятся в карантине.