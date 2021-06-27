В Литве от Covid-19 скончался один человек, в Эстонии ни одной новой смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 17 новых случаев коронавируса, скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. В Эстонии проанализировали 2507 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27 (1,1%).

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За минувшие сутки в Литве было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 33,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 674 человека.

От коронавируса в Литве скончались 4380 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8898 смертей.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 34,61 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1% от количества тестов.

За сутки в больницах открыты три новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 35 пациентам, средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 74,3%.

Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 1269 человек с коронавирусом.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 419 380 человек. Не менее одной дозы вакцины получило более 60% совершеннолетнего населения.