В Литве от коронавируса скончался восьмой человек

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав. Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.

Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.

Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела. В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь — выздоровели.