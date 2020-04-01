В Литве от коронавируса скончался восьмой человек
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В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав. Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.

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Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.

Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела. В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь — выздоровели.

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LETA

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LETA
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