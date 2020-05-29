В Литве открыта железнодорожная ветка, предназначенная для техники НАТО

В пятницу в Швенченском районе Литвы было представлено ответвление железнодорожной линии национального значения Падбраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой завершена в мае.

Первыми ее испытали американские военные из смены, которая вскоре покинет Литву. На железнодорожные платформы были водружены более десяти единиц военной техники. Сформированный состав отправится в Клайпеду, откуда военная техника США морем будет доставлена на место постоянной дислокации в Германии.

"Символично, что работа этой инфраструктуры начинается с армии США, с погрузки техники американского батальона", — заявил журналистам министр обороны Раймундас Кароблис.

"Это пример того, что Литва может адаптироваться и предпринять все меры для того, чтобы инфраструктура была как можно лучшей, как для подразделений литовской армии, так и для частей союзников", — сказал он.

Для укрепления безопасности Балтийских стран с октября прошлого года в Литве было дислоцировано около 500 военных Сухопутных сил США и тяжелая техника: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и прочей военной техники.

Посол США Роберт Гилкрист отметил, что открытая ветка позволит не только упросить отбывание военных его страны из Литвы, но и возвращение.

"Это не только облегчает передислокацию и возвращение американских военных домой, но и одновременно облегчает и прибытие военных. Я убежден в том, что военные США вернутся в Литву", — сказал дипломат.