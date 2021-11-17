В Литве "паспорта возможностей" введут и для детей в возрасте от 12 лет

В среду, 17 ноября, правительство Литвы решило, что так называемый паспорт возможностей потребуется детям в возрасте от 12 лет, а не с 16, как было предусмотрено раньше.

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Также было решено, что ковид-паспорт будет действителен в течение ограниченного периода в семь месяцев или 210 дней. Для продления этого срока, человек должен либо пройти тест на антитела, показывающий достаточный уровень для защиты, либо получить бустерную дозу вакцины. Один раз тест на антитела будет проводиться за счет госбюджета.

Эти поправки вступят в силу 28 декабря, чтобы у родителей было время позаботиться о вакцинации своих детей.

Как пояснил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис, паспорт возможностей для детей в возрасте от 12 лет будет применяться только для досуга — его не будут требовать для занятий в школе или на курсах неформального образования, "даже если школа в рамках учебного процесса ведет учеников в кино".

По его словам, срок действия паспорта возможностей не будет относиться к переболевшим и прошедшим ревакцинацию жителям, а также к литовцам младше 18 лет, поскольку им не полагается бустерная доза вакцины.

С 1 декабря получение ковид-паспорта не будет возможно после быстрого теста на антитела, а после ПЦР-теста его срок будет продлен с 48 до 72 часов.