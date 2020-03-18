В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Литве зафиксирован первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны от вернувшегося из-за границы близкого, сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

"У нас первый кластерный случай — человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа", — сказал Верига. По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска. По сведениям DELFI, этот случай был зафиксирован в Каунасе. Дочь средних лет вернулась из Англии и заразила своего отца.

Оба они находятся в Каунасской клинической больнице. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас. По его словам, сейчас состояние пациентов некритическое. Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога. Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.

РекламаЗакрыть

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form