В Литве планируется повысить минимальную зарплату до 924 евро

5 мая в Литве Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты с 2024 года до 924 евро "на бумаге", необлагаемый налогами размер (ННР) будет увеличен на 20%. Трехсторонний совет предлагает решить вопрос минимальной зарплаты как можно скорее.

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Предложение о повышении представил вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас. "Это значит, что с 2024 г. "на бумаге" будет 924 евро. Я надеюсь, что работодатели поддержат такое предложение, это меньше, чем предлагал Центробанк, мы слышим аргументы бизнеса, их надо учитывать, как и неопределенность в экономике, остановку промышленности", — сказал министр.

Шилинскас сказал, что у Минфина есть план на 5 лет, согласно которому ННР увеличится до минимальной зарплаты. "В следующем году мы хотим увеличить ННР до 20%. Благодаря повышению минимума на 10% и ННР на 20% доходы людей "на руки" будут больше, чем если бы повышение было по формуле, предложенной ЦБ. Если мы повысили бы по формуле ЦБ, то "на руки" был бы 701 евро, а при нынешнем раскладе — 709 евро", — сказал вице-министр. Трехсторонний совет поддержал предложение Соцмина.

Сейчас миннимальная зарплата в Литве составляет 840 евро, в Эстонии — 725 евро. В Латвии минимальная зарплата — до уплаты налогов — с 1 января 2023 года составляет 620 евро.