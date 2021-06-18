В Литве планируют вакцинировать от Covid-19 на пляжах

Министерство здравоохранения Литвы планирует прививать от Covid-19 жителей страны также на пляжах, сообщает портал 15min.lt.

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Открыть пункты вакцинации на пляжах планируется, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто еще не решился вакцинироваться.

"Это звучит экстремально, но мы верим, что это подействует - палатки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала дома людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться", - сказала порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6% общей численности населения.