В Литве планируют вакцинировать от Covid-19 на пляжах
Foto: DELFI.lt

Министерство здравоохранения Литвы планирует прививать от Covid-19 жителей страны также на пляжах, сообщает портал 15min.lt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Открыть пункты вакцинации на пляжах планируется, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто еще не решился вакцинироваться.

"Это звучит экстремально, но мы верим, что это подействует - палатки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала дома людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться", - сказала порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6% общей численности населения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей