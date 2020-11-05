В Литве — почти тысяча новых случаев Covid-19 за сутки, четыре человека скончались
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве взяли 14 594 пробы на коронавирус и выявили 999 новых случаев заражения, четыре пациента скончались от заболевания, сообщило 5 ноября Министерство здравоохранения страны.

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С момента появления заболевания в Литве коронавирусом заразились 19 091 человек, 13 557 человек продолжают болеть. В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 186 человек, еще 63 зараженных вирусом пациента умерли по другим причинам.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 2198 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дал 131 тест (6%), сообщил местный департамент здоровья.

Всего в Эстонии сделано около 270 000 тестов на наличие коронавируса, из них 5464 оказались положительными.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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