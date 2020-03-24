В Литве подтвердили больше 200 случаев коронавируса

Минздрав сообщает, что в Литве 24 марта подтвердили еще 16 случаев коронавируса (Covid-19). В общей сложности зафиксировано 203 случая.

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10 случаев установили в лаборатории Каунасской клинической больницы. 3 из них установлены в мобильном пункте, 7 у иностранцев.

4 случая установили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. 3 человека изолированы в Шяуляй, один в Сантаришкской клинике.

Во всех случаях ведется эпидемиологическое расследование.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.