В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса, всего 131 заболевший

Минздрав Литвы сообщил, что 22 марта в Литве подтвердили 24 новых случая коронавируса (COVID-19). В общей сложности в Литве установлен 131 случай заболевания.

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7 случаев подтвердили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения, которые были взяты в мобильных пунктах в Вильнюсе. Информация об этих случаях уточняется. Один из больных приехал из Ирландии, другой заболел после контакта с врачом из Укмергской больницы.

10 случаев установлено к лаборатории Сантаришкской клиники - 4 вернулись из Великобритании, 1 - из Украины, другие заразились в Литве. Один из них – врач, которая работала на международном мероприятия, два случая - заражение от близкого человека. Еще два человека (не врачи) заразились в Укмергской больнице.

3 случая были установлены в Клайпедской больнице: один привозной из Великобритании, другие два – медсестра и ее помощница из Клайпедской больницы. Медсестры за границу не ездили, подробности уточняются.

В Каунасской клинике подтверждены 4 случая: один вернулся из Великобритании, один – заражение от близкого человека, еще один - военный из Нидерландов, четвертый случай уточняют.