В Литве подтвержден 1351 новый случай коронавируса, в Эстонии - 391
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлен 1351 новый случай заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщает delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

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С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 066 человек (лабораторно подтверждены 304 782 случая). Скончались 4777 человек с "Covid-19".

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 465,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 5,8%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7011 тестов на "Covid-19", позитивный результат дал 391 тест, скончались три пожилых пациента.

Позитивные результаты тестов были у 293 невакцинированных и 98 полностью вакцинированных пациентов. По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптоматического "Covid-19" требуется 134 пациентам. Всего госпитализированы 154 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 111 (72,1%), а 43 человека (27,9%) завершили курс вакцинации.

Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 65,9% взрослого населения.

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LETA

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