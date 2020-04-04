В Литве подтверждена смерть 11 человека от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Минздрав Литвы сообщает, что 4 апреля в Литве подтверждена одиннадцатая смерть от коронавируса. Человек находился на лечении в Каунасской клинической больнице и входил в группу риска.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким покойного. После того как в Литве был объявлен карантин, людей призывают свести общение до минимума, избегать мест скопления людей, при общении соблюдать безопасное расстояние в 2 м. Особое внимание уделять гигиене рук, разных поверхностей и др.

4 апреля подтверждена уже вторая смерть от коронавируса. В первой половине дня сообщалось о скончавшейся пожилой женщине в Клайпеде.

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