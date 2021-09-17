В Литве подтверждено 1197 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 532

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6442 результата теста на Covid-19, позитивный результат дали 532 теста, скончались три пациента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В литовских больницах на лечении от Covid-19 находятся 910 человек, 89 из них — в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

За сутки в Литве первую или вторую дозу получили 10 569 человек, 4038 человек были привиты первой дозой вакцины.

В Эстонии по состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 154 пациентам. Всего госпитализированы 174 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 123 человека (70,7%), а завершил курс вакцинации 51 человек (29,3%).

Из 532 заболевших не был вакцинирован 391 человек, а у 141 завершен курс вакцинации.

Среди взрослого населения Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 65,9%.