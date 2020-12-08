В Литве подтверждено 1388 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 285
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Это самое высокое суточное число смертей за период с начала пандемии.

За сутки выздоровели 1813 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 77 426 случаев заражения коронавирусом. На данный момент больны 44 020 человек, 32 399 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человека, по иным причинам умерли 336 зараженных.

За минувшие сутки было взято 7045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,343 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4120 проб на коронавирус, позитивный результат дали 285 первичных тестов (6,9%), скончались трое заразившихся коронавирусом человек.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 402,79 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,5%.

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LETA

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