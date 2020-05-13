В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса

За сутки в Литве было выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев выросло до 1505, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В данный момент коронавирусом болеют 537 человек, а 908 считаются выздоровевшими. В изоляции находятся 273 человека.

От коронавируса скончались 54 человека, шесть зараженных "Covid-19"умерли по другим причинам.

В лабораториях за сутки проведен анализ 7878 проб, общее количество проведенных тестов на коронавирус в Литве составляет 200 264.