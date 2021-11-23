В Литве подтверждено 1839 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 821

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1839 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы. С начала пандемии от Covid-19 в стране умерли 6578 человек. В Эстонии подтвержден 821 новый случай коронавируса, кончалось 8 человек. Всего от Covid-19в в стране умерли 1754 человек.

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За минувшие сутки в Литве сделано 22 972 теста на коронавирус, из них 8% дали положительный результат. С начала пандемии в стране было сделано 6 277 688 тестов.

Кумулятивный показатель заболеваемости за последние две недели на 100 000 тысяч жителей сократился до 976,4.

Сейчас в больницах Литвы лечатся 1511 пациентов с Covid-19, из них 137 человек находятся в реанимации.

В Литве 1 854 554 человек вакцинированы от Covid-19, из них 1 549 451 человек завершил курс вакцинации. 215 850 сделали бустерную вакцину.

В Эстонии за сутки сделан 6971 тест на коронавирус, из них 11,8% дали положительный результат. С начала пандемии в стране было сделано 2 296 506 тестов.

Кумулятивный показатель заболеваемости за последние две недели на 100 000 тысяч жителей сократился до 876,09.

Сейчас в больницах Эстонии лечатся 417 пациентов с Covid-19, у 341 человека болезнь протекает в тяжелой форме.

В Эстонии от Covid-19 вакцинированы 822 806 человек, из них 781 561 человек завершил курс вакцинации. 148 789 человек сделали бустерную вакцину.