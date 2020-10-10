За минувшие сутки в Литве подтверждено 205 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 37.

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В Эстонии было проанализировано 1815 тестов на Covid-19, сообщает Департамент здоровья. Больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — два, в Ляэнемаа, Йыгевамаа и Вырумаа — по одному новому случаю.

В пяти коронапозитивных случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

В Эстонии заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,32.

За минувшие сутки в Литве установлено 205 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5963, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3087 человек, 2751 человека выздоровели. От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам умерли 22 зараженных. В изоляции находятся 35 719 человек. С 1 июня в Литве зафиксировано 312 привозных случаев.