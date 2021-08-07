В Литве подтверждено еще 496 случаев Covid-19, в Эстонии - 246

За минувшие сутки в Литве заболевание коронавирусом подтверждено у 496 человек, при этом новых случаев смертей с диагнозом Covid-19 не зарегистрировано, сообщает Департамент статистики. В Эстонии выявлены 246 новых случаев, сообщений о новых смертях также не поступало.

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Вчера в Литве было сделано 17 853 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии в Литве выявлено 285 726 случаев заражения коронавирусом, 270 697 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4424 человека, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 248 пациентов с Covid-19, 38 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве вырос до 177,1 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 462 686 человек, в том числе 1 295 359 человек завершили курс вакцинации.

В Эстонии в пятницу было выполнено 8796 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии в Эстонии заражение коронавирусом выявлено у 134 950 человек, при этом 85 810 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1277 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 53 пациента с Covid-19, 11,3% из которых завершили курс вакцинации.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения вырос до 194,59 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 вакцинировано 662 865 человек, в том числе 577 782 человека завершили курс вакцинации.