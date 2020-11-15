В Литве подтверждены 1372 случая коронавируса, 11 человек скончались

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что за минувшие сутки в стране подтверждено 1372 новых случая коронавируса. Об этом пишет ru.delfi.lt.

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Количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 34 758

Болеют: 26620 человек.

Количество подтвержденных случаев за минувшие сутки: 1372

Умерли: 277

Умерли по другим причинам: 108

Выздоровели: 7753 человека

В изоляции: 99 124

С 1 июня зарегистрировано 449 привозных случаев.

В Эстонии за последние сутки было проведено 5 238 тестов на коронавирус, из которых 226, то есть 4,3% оказались положительными. Скончался один человек, пишет rus.delfi.ee. На стационарном лечении находится 84 человека.