В Литве подтверждены 735 новых случаев Covid-19, скончались семь человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались семь человек, подтверждены 735 новых случаев инфекции, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

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Это крупнейший прирост суточных смертей от коронавируса с начала пандемии в Литве. По иным причинам скончались еще два зараженных вирусом.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 823 человека, продолжают болеть 8918, выздоровели 4691.

В целом от Covid-19 в Литве скончались 157 человек, по иным причинам умерли 57 зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки было взято 12 736 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 1 010 596 тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1517 тестов на Covid-19, 101 проба дала положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 56,81 случая.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии в больничном лечении нуждались 40 человек с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находятся три пациента.

По состоянию на 30 октября выздоровели 3747 человек.

Всего в Эстонии сделано более 259 000 первичных тестов, 4771 из них (1,8%) были положительными.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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