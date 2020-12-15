В Литве пограничники обнаружили груз кокаина на 7 млн евро

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (VSAT) )задержали около 70 килограммов кокаина и амфетамина, общая стоимость которых оценивается на сумму от 5,6 до 7,1 млн евро.

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На прошлой неделе в четверг сотрудники отдела криминальной разведки и специального назначения службы на основании имевшейся информации проверили в Юрбаркасе вблизи границы с Калининградской областью России автомобиль Volvo V50.

В машине обнаружили сумку, в которой находилось 20 пакетов с порошком. Возле автомобиля был задержан 58-летний житель Юрбаркаса. Также был задержан находившийся в стоявшем рядом автомобиле Citroen C4 Picasso 50-летний житель Клайпеды.

Сотрудники службы провели обыски в квартирах знакомых клайпедчанину женщин и обнаружили в одной квартире 8,6 тысяч евро наличными, в другой — 51 пакет с порошком, поддельные водительские права и 2,5 тысячи евро наличными.

В общей сложности пограничники обнаружили около 70 кг наркотиков и более 11 тысяч евро наличными.