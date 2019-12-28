В Литве последние дни действуют таблички с зелеными стрелками на светофорах

С 1 ноября в Литве уже разрешено оборудовать светофоры с главным зеленым светом без стрелок и с дополнительной секцией со стрелкой для поворота направо, поэтому можно поворачивать направо даже когда не горит дополнительная секция с поворотом направо. Однако это можно делать только тогда, когда в основном секторе зеленого нет стрелки.

Если в основном секторе зеленый свет с черной стрелкой, а дополнительная секция не горит, то ехать можно лишь туда, куда указывает стрелка зеленого света.

Если дополнительная зеленая секция не горит, но горит основная секция зеленого света (без стрелок), то можно поворачивать и направо, если пропустить пешеходов и велосипедистов. Такой способ регулирования дает возможность поворачивать направо в трех случаях: если горит основной зеленый, а дополнительная секция не горит (надо пропустить пешеходов и велосипедистов), если горит зеленый и дополнительная секция и когда горит красный и включена дополнительная секция.

Дополнительные таблички с зеленой стрелкой поворота направо действуют до 1 января 2020 года. Даже если таблички не будут сняты, руководствоваться ими и ездить по старым правилам с этого дня нельзя.