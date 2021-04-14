В Литве предлагается продлить карантин, но предусмотреть больше льгот для привившихся
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительству Литвы предлагается продлить карантин до июня, предоставить больше послаблений привившимся и переболевшим.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в среду на совещании были представлены предложения по более длительному периоду, они будут утверждаться на заседании Кабинета министров, которое состоится в четверг.

В проекте постановления также вводится условие о том, лицам с документом, свидетельствующим о том, что человек переболел или получил полную прививку, можно собираться в группы до 10 человек, посещать пациентов в больницах, ходить на экскурсии, участвовать в праздниках.

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LETA

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