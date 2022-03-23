В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и Z к нацистской символике

Депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки к кодексу Административных правонарушений, согласно которым георгиевскую ленту и символ вторжения России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам. Об этом пишет Rus.Delfi.lt.

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За распространение этих символов, их использование на собраниях и других массовых мероприятиях или другого вида демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро. По словам Ошмянскене и Йонаускаса, в контексте войны России в Украине георгиевская лента и символ Z стали не только символами пропаганды, но и агрессии.

Как заявил Йонаускас, георгиевская лента и символ Z уже используются для запугивания и насмешек. Аналогичного мнения придерживается и Ошмянскене. Она заявила, что символ Z распространяется не как знак поддержки военных действий России, а как средство запугивания.

"Подверженные пропаганде россияне рисуют Z на своих автомобилях, этот знак появляется на одежде российских спортсменов, его рисуют на дверях людей, не поддерживающих путинскую пропаганду. Буква Z использовалась и во время пророссийской демонстрации в Белграде, а в Литве после начала российской инвазии в Украину этот знак стали рисовать на стенах. Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда достигла своего и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей или чтобы осуществлялись разные провокации", – отметила литовский депутат.

По действующим законам, в Литве запрещается распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях, демонстрация нацистских и советских флагов, гербов, знаков, униформ с их изображением, а также другую атрибутику с изображением нацистских и коммунистических символов.

Похожее решение о запрете георгиевской ленты и символа Z могут принять и в Латвии.

"Мы осуждаем военную агрессию России в Украине, и должны твердо обозначить свою позицию: буквы Z, V и другие символы, прославляющие российскую военную агрессию, не должны использоваться на публичных мероприятиях", — заявил председатель Комиссии по правам человека Артусс Кайминьш.

Сейчас латвийское законодательство запрещает использовать на мероприятиях символику СССР, бывших республик СССР и символику нацистской Германии, в том числе флаги, гербы, свастику и знаки легиона СС, Георгиевские ленточки и такие советские символы, как серп и молот или пятиконечная звезда. Исключение — случаи, когда символика используется в научных, образовательных или художественных целях.