В Литве предлагают вернуть обязательную службу в армии. Призыву могут подвергаться и девушки

В четверг, 27 января, Министерство обороны Литвы представило проект всеобщей воинской обязанности, который включает в себя две модели призыва. Об этом сообщает Delfi.lt.

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Согласно представленному проекту, одна модель включает в себя возможность призыва женщин. Однако в Минобороны Литвы подчеркнули, что решение о введении всеобщей воинской обязанности будет принято только после дискуссий с жителями и заинтересованными ведомствами.

"Решение ввести всеобщую воинскую обязанность можно отнести к числу амбициозных проектов государства, который потребует от жителей, государства и бизнеса тщательной подготовки к осуществлению масштабных перемен не только в системе обороны, но и в других сферах, вместе с тем потребует ответственно оценить перемены, расходы и риски, связанные с такими изменениями", – указали в Минобороны.

Литовское оборонное ведомство представила две возможных модели призыва. Первая подразумевает ежегодный призыв по 6100 молодых людей в возрасте 18-19 лет или 11 900 молодых парней и девушек из той же возрастной группы. В случае, если в Литве будет введена всеобщая воинская повинность, призыву будут подвергаться лишь молодые жители страны в возрасте 18-19 лет, которые закончили основную или среднюю школу. Студенты будут освобождены от службы в армии.

В проекте Минобороны Литвы также говорится о том, что за уклонение от воинской обязанности призывнику придется заплатить административный штраф в размере 30-300 евро, а если после этого он не явится на службу - уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Молодые люди, которые не отслужили в армии не по уважительной причине, не смогут получить водительское удостоверение, работать в госучреждениях, учиться в вузах, получить льготный кредит на обучение", – указано в проекте.

Кроме того, чтобы избежать случаев уклонения от службы, может быть предусмотрена возможность призыва в более старшем возрасте. Также проект предусматривает поощряющие меры для призывников, например, льготы по подоходному налогу.

От службы в армии будут освобождены люди с ограниченными возможностями, имеющие судимость жители, а также те, кто не могут быть призваны к воинской обязанности по семейным обстоятельствам, если такая служба может нанести вред призывнику, членам его семьи или имуществу.