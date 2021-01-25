В Литве предпринимательница, собиравшая пожертвования для белорусов, наживалась на их проживании
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бизнес глава организации помощи белорусам-жертвам режима Александра Лукашенко "Дапамога" обогащалась за счет расселения беженцев, сообщил Отдел журналистских расследований национальной теле-радиовещательной компании Литвы LRT.

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По данным LRT, организация "Дапамога", которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница Наталья Колегова, собирала пожертвования у литовцев. По ее словам, было собрано около 25 тыс. евро, и за счет этой суммы проживающим помогали поселиться, заплатить за еду, одежду, визы.

Однако Отдел расследований LRT сообщает, что собрал документы и свидетельства белорусов о том, что они платили за квартиры. По данным LRT, Колегова арендовала квартиры беларусам даже по цене, выше рыночной, хотя при этом утверждала, что помогает безвозмездно.

По данным LRT, для получения средств из международных фондов помощи, возможно, при содействии Колеговой фальсифицировались договора аренды. В них фальсифицировались и подписи глав компаний.

Колегова об этом предоставила LRT различные версии, а затем утверждала, что договора являются поддельными и не связаны с ней.

Компания Natalex,принадлежащая этой предпринимательнице и ее супругу, возможно, фальсифицировала и справки литовских медиков – это LRT подтвердил один из медиков, якобы предоставлявших консультации.

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