В Литве при сносе "девятиэтажки" конструкции здания упали на магазин

В литовском городе Рокишкис при сносе девятиэтажного здания произошло неконтролируемое обрушение части конструкций на магазин. Согласно плану, конструкции здания должны были упасть на стройплощадку, а попали в здание магазина, который временно заделал брешь в стене и продолжает работать.

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"Это некомпетентность руководителей процесса. Скажем прямо", — сказал встреченный журналистами Delfi житель Рокишкиса. — Сейчас многие опасаются подходить к этому месту".

По словам другого прохожего, до сих пор часть здания висит буквально на волоске. Магазин, на который упали конструкции, временно заделал брешь в стене и продолжает работу.

Владелец магазина Виргиниюса Гаучис не скрывал, что полуразрушенное здание по соседству не вызывает позитивных эмоций. "И так видно, что остатки здания выглядят жутко", — заметил он.

Административное здание бывшего машиностроительного завода сносят, поскольку на этом месте появится новый торговый центр.

Вице-мэр района Тадас Бараускас отметил, что худшего удалось избежать. "Могли быть и жертвы, пострадавшие, большой материальный ущерб", — заметил он.

Местные власти сообщили, что конструкции здания, согласно плану, должны были упасть на стройплощадку, а попали в здание магазина. Подрядчик взял вину на себя. Магазин, продолжающий работать по графику, получит компенсацию за нанесенный ему ущерб.



