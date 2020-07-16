В Литве приезжих из третьих стран обяжут проходить тест на Covid-19 и соблюдать изоляцию
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Для приезжающих в Литву из третьих стран будут обязательными тестирование на коронавирус и двухнедельная изоляция, сообщил 16 июля премьер Саулюс Сквернялис после заседания комитета по вопросам Covid-19.

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Эти требования еще должен утвердить Кабинет министров Литвы.

"Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана ясно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву. Решение такое — для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, будут обязательны тестирование на Covid-19 и двухнедельная изоляция", — сообщил Сквернялис у себя в Facebook.

Ранее в каунасской транспортной компании Hegelmann Transporte был зафиксирован очаг коронавируса — заболели приехавшие из Узбекистана водители. По сообщениям литовских СМИ, один из узбеков заявил, что не получает никакой помощи, поэтому грозится выйти на улицу и заразить других людей.

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