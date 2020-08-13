В Литве принят ряд решений по коронавирусу: продлен контроль на границах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

12 августа во время своего заседания правительство Литвы одобрило предложение МВД по продлению контроля на границах в порту и аэропортах до 14 сентября. Были приняты и другие решения, связанные с коронавирусными ограничениями.

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Так, что с 16 по 31 августа количество участников мероприятий в помещениях может быть увеличено до 600 человек. С 1 сентября количество участников таких мероприятий не будет ограничиваться, однако важно руководствоваться условиями соблюдения безопасности.

Было решено не ограничивать въезд в Литву для медперсонала спортсменов (это связано с тем, что в скором времени начнется сезон спортивных состязаний, а вместе с командами обычно приезжают и врачи).

В Литву также смогут приезжать студенты, поскольку не за горами начало учебного года. В

Литву смогут приезжать и иностранцы — партнеры по бизнесу граждан Литвы или предпринимателей, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве.

Минюст указал, что партнерство по своему содержанию отвечает понятию семьи, поэтому въезд в Литву будет разрешен партнерам граждан Литвы, с которыми заключен соответствующий договор.

Разрешается также и приезд инвесторов. Министерство экономики и инноваций отмечает, что обычно инвесторы не принимают решения об инвестициях, если не могут посетить конкретное место и оценить ситуацию.

Как и в Эстонии, жители Литвы, вернувшиеся из стран, где положение с коронавирусом серьезное, обязаны 14 дней провести в изоляции и заполнить анкеты на сайте Национального центра общественного здравоохранения. Список стран, из которых можно приезжать в Литву, обновляется каждую неделю.

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Министерство экономики
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