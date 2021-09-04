В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений

Литва наконец достигла цели, поставленной президентом страны Гитанасом Науседой, — от коронавируса привиты 70% взрослых жителей. Правда, следует уточнить, что цель в 70% достигнута, если учитываются только взрослые. Однако при подсчете всего населения Литвы процент вакцинированных уменьшается.

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Сейчас глава государства ставит новую цель — 90%, хотя недавно он сказал, что речь должна идти не о процентах, а о здоровье населения. Однако когда в Литве будут сняты все ограничения, если население достигнет поставленных правительством целей вакцинации? Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского университета медицинских наук (ЛУМН) убежден, что нельзя сказать, что после вакцинации 70% взрослых мы победим вирус.

"Точно нет. Мы видим, что страны, в которых вакцинировано больше процентов [людей], действительно сталкиваются с вызовами. Сейчас у нас просто есть этот штамм, который гораздо более заразный, и еще рано поднимать знамена победы или говорить, что проблема решена", — сказал он.

На вопрос о том, какие должны быть цифры, чтобы обойти вирус, он ответил, что сейчас трудно дать такое определение. "Сейчас, конечно, мы очень рады, что Дания, которая достигла определенного числа, освобождается от ограничений. Это, конечно, отрадно, но мы не можем говорить ни о какой такой границе. Мы можем посчитать, каким будет уровень иммунитета у населения. Если мы говорим об этом оригинальном штамме Уханя, то это было около 70 процентов всего населения, восприимчивого к вирусу. Значит, и дети, и взрослые и так далее. Однако теперь у нас есть штамм дельта, который гораздо более заразен, и мы вряд ли можем сказать, хватит ли этих 70% для полного уничтожения вируса", — сказал профессор.

По его словам, в настоящий момент необходимо следить за ситуацией, побуждая к вакцинации как можно больше людей, поскольку это затрудняет распространение вируса и тем самым защищает систему здравоохранения от перегрузки. "Мы знаем, что есть люди, которые заболевают даже после вакцинации, им нужна стационарная помощь. Конечно, их меньше, но для нас действительно важно сократить группу людей, которые особенно уязвимы для вируса и лечение которых является серьезной проблемой для системы здравоохранения", — подчеркнул Станкунас.

На вопрос, не будут ли вакцины и ограничения длиться вечно по мере изменения вируса, Станкунас ответил, что не ожидается полного уничтожения вирус:. "Возможно, такая идея была в прошлом году, когда эти вакцины разрабатывались и когда они показали очень высокую эффективность. Сейчас мы не можем говорить об этом в ближайшем будущем. Для нас важно убедиться, что присутствие вируса не создает серьезных проблем для самой системы здравоохранения".