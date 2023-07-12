В Литве расследуют вероятную утечку информации о саммите НАТО

После того как хакеры объявили в социальных сетях об утечке конфиденциальной информации НАТО, связанной с организацией Вильнюсского саммита, литовская разведка утверждает, что ведется расследование инцидента.

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"Ситуация известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с ответственными учреждениями", — сообщила BNS в среду пресс-секретарь Департамента государственной безопасности (ДГБ) Аурелия Верницкайте.

Как сообщается в социальной сети Telegram, хакеры под ником From Russia with Love получили доступ к непубличным данным организаторов саммита НАТО о безопасности мероприятия, выяснили имена ответственных лиц, маршруты передвижения делегаций, используемые системы безопасности и т.д.