В Литве растет число случаев Covid-19: за сутки выявлено 925 заболевших

За минувшие сутки в Литве выявлено еще 925 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались девять человек, сообщил в четверг Департамент статистики страны.

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В среду, 8 сентября, было сделано 15 383 теста, 6% из которых оказались положительными. С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 305 605 жителей Литвы, а умер 4641 человек.

На данный момент в литовских больницах от Covid-19 лечатся 736 человек, 78 из них находятся в реанимации. 54 пациентам необходима искусственная вентиляция легких, а для лечения 617 человек используются кислородные маски.

Тем временем в Эстонии за минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5402 теста на коронавирус, из которых положительный результат дали 467 тестов. Два человека скончались от осложнений, вызванных Covid-19, сообщили в Департаменте здоровья Эстонии.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Эстонии достигло 145 345 человек. В целом в Эстонии от Covid-19 умерли 1307 человек. В местных больницах сейчас содержится 151 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Также сообщается, что как минимум одну дорзу вакцины от коронавируса получили 65,2% взрослого населения Эстонии.