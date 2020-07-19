В Литве растет число заболевших Covid-19: 17 новых случаев за сутки

В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июля:
- В Литве коронавирус подтвержден у 1932 человек
- Больны 240
- За прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев
- Количество скончавшихся: 80
- Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 12
- Выздоровели: 1600
- В изоляции находятся: 66
- С 1 июня зарегистрирован 71 ввозной случай.
Правительственная комиссия по коронавирусному кризису Литвы приняла в четверг решение ввести обязательное тестирование на коронавирус и двухнедельную изоляцию для прибывающих из стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.