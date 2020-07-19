В Литве растет число заболевших Covid-19: 17 новых случаев за сутки
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев коронавируса.

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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июля:

  • В Литве коронавирус подтвержден у 1932 человек
  • Больны 240
  • За прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев
  • Количество скончавшихся: 80
  • Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 12
  • Выздоровели: 1600
  • В изоляции находятся: 66
  • С 1 июня зарегистрирован 71 ввозной случай.

Правительственная комиссия по коронавирусному кризису Литвы приняла в четверг решение ввести обязательное тестирование на коронавирус и двухнедельную изоляцию для прибывающих из стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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